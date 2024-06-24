https://ria.ru/20240624/magadan-1955015218.html
В Магадане появился стихийный мемориал в память о погибшей в Крыму девочке
В Магадане появился стихийный мемориал в память о погибшей в Крыму девочке - РИА Новости, 24.06.2024
В Магадане появился стихийный мемориал в память о погибшей в Крыму девочке
В Магадане возлагают цветы, несут игрушки и сладости к стихийному мемориалу около памятника святителю Иннокентию Московскому перед Свято-Троицким собором в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:04
2024-06-24T12:04
2024-06-24T12:04
магадан
севастополь
софия (королева испании)
вооруженные силы украины
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МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. В Магадане возлагают цветы, несут игрушки и сладости к стихийному мемориалу около памятника святителю Иннокентию Московскому перед Свято-Троицким собором в память о погибшей 8-летней землячке Софии Аверьяновой. Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "У памятника святителю Иннокентию Московскому перед Свято-Троицким собором в Магадане стихийный мемориал. Жители несут игрушки, цветы и сладости. Приходят одноклассники Софии, друзья и коллеги ее родителей. Очень большое горе, которое сейчас магаданцы переживают все вместе", - рассказал РИА Новости представитель мэрии Магадана. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html
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магадан, севастополь, софия (королева испании), вооруженные силы украины
Магадан, Севастополь, София (королева Испании), Вооруженные силы Украины
В Магадане появился стихийный мемориал в память о погибшей в Крыму девочке
Жители Магадана несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшей землячке
МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. В Магадане возлагают цветы, несут игрушки и сладости к стихийному мемориалу около памятника святителю Иннокентию Московскому перед Свято-Троицким собором в память о погибшей 8-летней землячке Софии Аверьяновой.
Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.
«
"У памятника святителю Иннокентию Московскому перед Свято-Троицким собором в Магадане стихийный мемориал. Жители несут игрушки, цветы и сладости. Приходят одноклассники Софии, друзья и коллеги ее родителей. Очень большое горе, которое сейчас магаданцы переживают все вместе", - рассказал РИА Новости представитель мэрии Магадана.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.