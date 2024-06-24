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Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:23
2024-06-24T19:23
2024-06-24T19:23
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности. "Мы пригласили Сергея Викторовича принять участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая пройдет в Минске в конце октября – начале ноября. Ждем Вас, Сергей Викторович, и рассчитываем на крепкий российский формат участия в этом важном мероприятии", - сказал Алейник журналистам в Минске по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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в мире, минск, белоруссия, сергей алейник, сергей лавров, безопасность, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, Безопасность, Россия
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности
Алейник пригласил Лаврова на встречу по евразийской безопасности осенью в Минске