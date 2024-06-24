Рейтинг@Mail.ru
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/lavrov-1955157768.html
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:23
2024-06-24T19:23
в мире
минск
белоруссия
сергей алейник
сергей лавров
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939571912_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_deb54896e61de39103e71f85de0b87db.jpg
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности. "Мы пригласили Сергея Викторовича принять участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая пройдет в Минске в конце октября – начале ноября. Ждем Вас, Сергей Викторович, и рассчитываем на крепкий российский формат участия в этом важном мероприятии", - сказал Алейник журналистам в Минске по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20231026/bezopasnost-1905324294.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939571912_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_ea25aa4fba48dbc5cae3b1034a6840d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, сергей алейник, сергей лавров, безопасность, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, Безопасность, Россия
Алейник пригласил Лаврова на конференцию по евразийской безопасности

Алейник пригласил Лаврова на встречу по евразийской безопасности осенью в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности.
"Мы пригласили Сергея Викторовича принять участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая пройдет в Минске в конце октября – начале ноября. Ждем Вас, Сергей Викторович, и рассчитываем на крепкий российский формат участия в этом важном мероприятии", - сказал Алейник журналистам в Минске по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире в Минске. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, заявил Лавров
26 октября 2023, 11:06
 
В миреМинскБелоруссияСергей АлейникСергей ЛавровБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала