https://ria.ru/20240624/lavrov-1955143007.html

Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий

Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий - РИА Новости, 24.06.2024

Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий

Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:38

2024-06-24T18:38

2024-06-24T18:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

сергей лавров

владимир путин

сергей алейник

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий, Москва не ведет никаких "подпольных" переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Инициатива, которую президент Путин сформулировал... является результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.Он добавил, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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москва

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украина, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, сергей алейник