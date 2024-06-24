https://ria.ru/20240624/lavrov-1955143007.html
Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий
Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий
Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:38
2024-06-24T18:38
2024-06-24T18:48
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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сергей алейник
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий, Москва не ведет никаких "подпольных" переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Инициатива, которую президент Путин сформулировал... является результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.Он добавил, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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украина, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, сергей алейник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сергей Алейник
Лавров назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого анализа реалий
Лавров назвал инициативу Путина по Украине результатом трезвого анализа реалий