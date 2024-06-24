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Лавров прибыл в Минск - РИА Новости, 24.06.2024
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15:33 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/lavrov-1955083973.html
Лавров прибыл в Минск
Лавров прибыл в Минск - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров прибыл в Минск
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:33
2024-06-24T15:33
россия
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
сергей алейник
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания также предусмотрена встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. В российском дипведомстве отмечали, что в рамках переговоров министров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Особое внимание, указали в МИД РФ, будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Кроме того, будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в четвертом квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html
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россия, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, сергей алейник, в мире
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Сергей Алейник, В мире
Лавров прибыл в Минск

Лавров прибыл в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и Алейником

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания также предусмотрена встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.
В российском дипведомстве отмечали, что в рамках переговоров министров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках.
Особое внимание, указали в МИД РФ, будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Кроме того, будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в четвертом квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
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РоссияБелоруссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоСергей АлейникВ мире
 
 
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