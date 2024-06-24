https://ria.ru/20240624/lavrov-1955083973.html

Лавров прибыл в Минск

Лавров прибыл в Минск - РИА Новости, 24.06.2024

Лавров прибыл в Минск

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:33

2024-06-24T15:33

2024-06-24T15:33

россия

белоруссия

сергей лавров

александр лукашенко

сергей алейник

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания также предусмотрена встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. В российском дипведомстве отмечали, что в рамках переговоров министров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Особое внимание, указали в МИД РФ, будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Кроме того, будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в четвертом квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, сергей алейник, в мире