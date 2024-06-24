Лавров прибыл в Минск
Лавров прибыл в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и Алейником
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным визитом, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания также предусмотрена встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.
В российском дипведомстве отмечали, что в рамках переговоров министров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках.
Особое внимание, указали в МИД РФ, будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Кроме того, будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в четвертом квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.