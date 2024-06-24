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Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек - РИА Новости, 24.06.2024
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10:05 24.06.2024 (обновлено: 10:14 24.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240624/kurs-1954982581.html
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек - РИА Новости, 24.06.2024
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:05
2024-06-24T10:14
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек

Курс юаня на Московской бирже в начале торгов упал до 11,85 рубля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
БКС не фиксирует проблем с выводом юаней с Мосбиржи
21 июня, 15:26
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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