https://ria.ru/20240624/kurs-1954982581.html

Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек

Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек - РИА Новости, 24.06.2024

Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек

Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:14

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954541977.html

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экономика, московская биржа