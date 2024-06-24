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Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек - РИА Новости, 24.06.2024
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:05
2024-06-24T10:05
2024-06-24T10:14
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
Курс юаня на Московской бирже в начале торгов упал до 11,85 рубля