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Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 24.06.2024
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09:23 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/koreya-1954964485.html
Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном
Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 24.06.2024
Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном
Южная Корея, США и Япония в понедельник в совместном заявлении "самым решительным образом" осудили якобы расширение военного сотрудничества между Россией и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:23
2024-06-24T09:23
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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в понедельник в совместном заявлении "самым решительным образом" осудили якобы расширение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщил МИД Республики Корея. Совместное заявление было сделано после того, как президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в ходе визита Путина в Пхеньян. Статья 4 договора подразумевает оказание военной и иной помощи "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" и "незамедлительно", если одна из сторон подвергнется вторжению или окажется в состоянии войны. Но помощь будет оказана в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ. "США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которые продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе," – говорится в заявлении. Три страны заявили, что новый договор между Москвой и Пхеньяном должен вызвать "серьезную озабоченность" у всех заинтересованных сторон, которые поддерживают режим нераспространения. Они подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в противодействии угрозам, исходящим от Севера, и предотвращению эскалации ситуации. США заявили, что их приверженность обороне Кореи и Японии остается "непоколебимой". "США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
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россия, япония, сша, оон, в мире
Россия, Япония, США, ООН, В мире
Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном

Южная Корея, США и Япония осудили договор России с КНДР

CC BY 4.0 / 서울연구원 (cropped) / Sejong Center and MOFA along Sejong-daero in 2020Здание Министерства иностранных дел Республики Корея
Здание Министерства иностранных дел Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
CC BY 4.0 / 서울연구원 (cropped) / Sejong Center and MOFA along Sejong-daero in 2020
Здание Министерства иностранных дел Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в понедельник в совместном заявлении "самым решительным образом" осудили якобы расширение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщил МИД Республики Корея.
Совместное заявление было сделано после того, как президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в ходе визита Путина в Пхеньян. Статья 4 договора подразумевает оказание военной и иной помощи "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" и "незамедлительно", если одна из сторон подвергнется вторжению или окажется в состоянии войны. Но помощь будет оказана в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ.
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"США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которые продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе," – говорится в заявлении.
Три страны заявили, что новый договор между Москвой и Пхеньяном должен вызвать "серьезную озабоченность" у всех заинтересованных сторон, которые поддерживают режим нераспространения.
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Они подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в противодействии угрозам, исходящим от Севера, и предотвращению эскалации ситуации.
США заявили, что их приверженность обороне Кореи и Японии остается "непоколебимой".
«
"США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.
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