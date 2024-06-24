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В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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03:14 24.06.2024 (обновлено: 10:37 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин резко высказалась в соцсети X об ударе ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, заявив,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:14
2024-06-24T10:37
в мире
севастополь
сша
флорида
марджори тейлор грин
михаил развожаев
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин резко высказалась в соцсети X об ударе ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, заявив, что "этого не должно было случиться"."Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты", — написала конгрессвумен.Так она прокомментировала пост одного из пользователей, задавшегося вопросом, является ли провокацией тот факт, что ВВС США используют свои разведывательные беспилотники для наведения ударов по мирному населению в Севастополе предоставленными Вашингтоном кассетными боеприпасами. Этот пост он сопроводил фото с мониторингового ресурса Flightradar, на котором запечатлен маршрут полета американского дрона RQ-4 в Черном море.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.Читайте в Дзен: "Прошло уже три часа". Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала всех"Совпала не случайно". Названы цели, по которым надо бить за удары американскими ракетами по России
https://ria.ru/20240624/ssha-1954941299.html
https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html
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в мире, севастополь, сша, флорида, марджори тейлор грин, михаил развожаев, вооруженные силы украины, конгресс сша, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Севастополь, США, Флорида, Марджори Тейлор Грин, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю

Конгрессвумен Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин резко высказалась в соцсети X об ударе ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, заявив, что "этого не должно было случиться".
"Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты", — написала конгрессвумен.
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Так она прокомментировала пост одного из пользователей, задавшегося вопросом, является ли провокацией тот факт, что ВВС США используют свои разведывательные беспилотники для наведения ударов по мирному населению в Севастополе предоставленными Вашингтоном кассетными боеприпасами. Этот пост он сопроводил фото с мониторингового ресурса Flightradar, на котором запечатлен маршрут полета американского дрона RQ-4 в Черном море.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
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В миреСевастопольСШАФлоридаМарджори Тейлор ГринМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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