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Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 24.06.2024
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06:03 24.06.2024 (обновлено: 10:59 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 24.06.2024
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции
Правительство поддержало инициативу о конфискации имущества, полученного за организацию незаконной миграции, следует из отзыва, имеющегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T06:03
2024-06-24T10:59
россия
петр толстой
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство поддержало инициативу о конфискации имущества, полученного за организацию незаконной миграции, следует из отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.&quot;Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает&quot;, — говорится в документе.Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой. Сейчас подобные меры в Уголовном кодексе не предусматриваются. Организация незаконного въезда и пребывания в России иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. А при отягчающих обстоятельствах (например, если преступление совершил чиновник с использованием своего служебного положения) виновному грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.В пояснительной записке к законопроекту Толстой отметил, что в прошлом году а России зарегистрировали 1,9 тысячи преступлений по статье 322.1 Уголовного кодекса ("Организация незаконной миграции"), из них по части первой — 1,1 тысячи, по части второй — 827. Рост за год составил 79,6 процента. При этом за первый квартал 2024-го таких преступлений насчитывается уже 580 (261 — по части первой, 319 — по части второй)."Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК Российской Федерации, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции", — пишет депутат.В правительстве одобрили эту идею, уточнив, что применять конфискацию имущества возможно за преступления не только по второй части статьи 322.1, но и по первой части, если они совершены из корыстных побуждений.
https://ria.ru/20240611/migranty-1952140290.html
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россия, петр толстой, госдума рф, общество
Россия, Петр Толстой, Госдума РФ, Общество
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции

Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство поддержало инициативу о конфискации имущества, полученного за организацию незаконной миграции, следует из отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", — говорится в документе.

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Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой. Сейчас подобные меры в Уголовном кодексе не предусматриваются. Организация незаконного въезда и пребывания в России иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. А при отягчающих обстоятельствах (например, если преступление совершил чиновник с использованием своего служебного положения) виновному грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту Толстой отметил, что в прошлом году а России зарегистрировали 1,9 тысячи преступлений по статье 322.1 Уголовного кодекса ("Организация незаконной миграции"), из них по части первой — 1,1 тысячи, по части второй — 827. Рост за год составил 79,6 процента. При этом за первый квартал 2024-го таких преступлений насчитывается уже 580 (261 — по части первой, 319 — по части второй).
"Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК Российской Федерации, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции", — пишет депутат.
В правительстве одобрили эту идею, уточнив, что применять конфискацию имущества возможно за преступления не только по второй части статьи 322.1, но и по первой части, если они совершены из корыстных побуждений.
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