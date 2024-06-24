https://ria.ru/20240624/konferentsiya-1955143259.html

К России не обращались по теме второй конференции по Украине, заявил МИД

К России не обращались по теме второй конференции по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2024

К России не обращались по теме второй конференции по Украине, заявил МИД

К России не обращались по теме второй конференции по Украине, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:39

2024-06-24T18:39

2024-06-24T19:30

россия

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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. К России не обращались по теме второй конференции по Украине, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров."Говоря о планах, которые анонсируются, — провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, — могу только (сказать. — Прим. ред.), что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, никаких обращений к нам не было", — сказал дипломат на пресс-конференции.Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Из 91 участника встречи итоговое коммюнике поддержали только 76. Несколько дней спустя глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующее подобное мероприятие.Как сообщал РИА Новости глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо, еще одна конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на пятое ноября. В Кремле указывали, что искать пути выхода из конфликта без участия Москвы нелогично и бесперспективно.Говоря о мирных предложениях, с которыми выступил Владимир Путин, глава российской дипломатии подчеркнул, что они стали результатом анализа нынешней ситуации."Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем", — отметил Лавров.Дипломат добавил, что Запад отказывается вести диалог на справедливой основе.Мирные предложения ПутинаГлава государства в середине июня выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по его словам, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

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https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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