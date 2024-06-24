Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама
Путин в телеграмме Ким Чен Ыну выразил признательность за замечательный приём
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в телеграмме лидеру Северной Кореи.
Российский лидер добавил, что руководитель КНДР всегда желанный и дорогой гость на российской земле.
Вторая телеграмма адресована генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту страны То Ламу. В ней Путин также поблагодарил за радушный прием.
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"Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
Путин 18-20 июня побывал с государственными визитами в КНДР и Вьетнаме. Президент провел переговоры с главами этих стран, стороны подписали ряд двусторонних документов.
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