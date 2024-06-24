https://ria.ru/20240624/kndr-1954961894.html

Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама

Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама - РИА Новости, 24.06.2024

Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама

Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:06

2024-06-24T09:06

2024-06-24T10:11

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в телеграмме лидеру Северной Кореи.Путин подчеркнул, что визит обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на "беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", а перед двумя странами открылись новые горизонты для сотрудничества в самых разных областях.Российский лидер добавил, что руководитель КНДР всегда желанный и дорогой гость на российской земле.Вторая телеграмма адресована генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту страны То Ламу. В ней Путин также поблагодарил за радушный прием."Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в послании.Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.Путин 18-20 июня побывал с государственными визитами в КНДР и Вьетнаме. Президент провел переговоры с главами этих стран, стороны подписали ряд двусторонних документов.

https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

https://ria.ru/20240622/rossiya_kndr-1954663386.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ким чен ын, визит путина в кндр, владимир путин, россия, москва, пхеньян, в мире