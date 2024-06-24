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Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама - РИА Новости, 24.06.2024
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09:06 24.06.2024 (обновлено: 10:11 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kndr-1954961894.html
Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама
Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама - РИА Новости, 24.06.2024
Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама
Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:06
2024-06-24T10:11
ким чен ын
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в телеграмме лидеру Северной Кореи.Путин подчеркнул, что визит обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на "беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", а перед двумя странами открылись новые горизонты для сотрудничества в самых разных областях.Российский лидер добавил, что руководитель КНДР всегда желанный и дорогой гость на российской земле.Вторая телеграмма адресована генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту страны То Ламу. В ней Путин также поблагодарил за радушный прием."Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в послании.Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.Путин 18-20 июня побывал с государственными визитами в КНДР и Вьетнаме. Президент провел переговоры с главами этих стран, стороны подписали ряд двусторонних документов.
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
https://ria.ru/20240622/rossiya_kndr-1954663386.html
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Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, Владимир Путин, Россия, Москва, Пхеньян, В мире
Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама

Путин в телеграмме Ким Чен Ыну выразил признательность за замечательный приём

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин после после посещения КНДР и Вьетнама с государственными визитами направил телеграммы руководителям этих стран, послания опубликовали на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в телеграмме лидеру Северной Кореи.
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Путин подчеркнул, что визит обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на "беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", а перед двумя странами открылись новые горизонты для сотрудничества в самых разных областях.
Российский лидер добавил, что руководитель КНДР всегда желанный и дорогой гость на российской земле.
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Вторая телеграмма адресована генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту страны То Ламу. В ней Путин также поблагодарил за радушный прием.
«
"Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
Путин 18-20 июня побывал с государственными визитами в КНДР и Вьетнаме. Президент провел переговоры с главами этих стран, стороны подписали ряд двусторонних документов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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