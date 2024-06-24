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Эксперт прокомментировал соглашение России и КНДР о военном сотрудничестве

Эксперт прокомментировал соглашение России и КНДР о военном сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2024

Эксперт прокомментировал соглашение России и КНДР о военном сотрудничестве

Новое соглашение России и Северной Кореи о военном сотрудничестве - результат постоянно усиливающейся военной угрозы Корейскому полуострову со стороны США, а... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:45

2024-06-24T08:45

2024-06-24T08:45

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Новое соглашение России и Северной Кореи о военном сотрудничестве - результат постоянно усиливающейся военной угрозы Корейскому полуострову со стороны США, а также двойных стандартов Запада в вопросе украинского кризиса, заявил РИА Новости глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао. "Новое соглашение о военном сотрудничестве, подписанное Россией и КНДР, является результатом постоянно усиливающейся военной угрозы Корейскому полуострову со стороны США, а также постоянного усиления их военного сговора с Южной Кореей. Военному сотрудничеству России и КНДР также способствовали несправедливое отношение и двойные стандарты США и других западных стран в вопросе российско-украинского конфликта", - считает Люй Чао. Он отметил, что Устав ООН, как свод правил поддержания международной безопасности и порядка, принятый по окончании Второй мировой войны, должен уважаться и соблюдаться международным сообществом. "Договор России и Северной Кореи подчеркивает, что соблюдение статьи 51 Устава ООН заслуживает подтверждения. Россия и Северная Корея имеют полное право самостоятельно принимать решения о подписании договоров, в том числе о военном сотрудничестве", - сказал Люй Чао. По словам эксперта, "поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, продвижение процесса политического разрешения проблемы Корейского полуострова - это общее стремление Китая, России и Северной Кореи". "Китай продолжит защищать принципы честности и справедливости в международных отношениях, полагаясь на факты и справедливость", - сказал он. США и другие западные страны намеренно преувеличили так называемые факты российско-северокорейского сотрудничества в области вооружений, указал Люй Чао. "США заявили, что обнаружили увеличение количества поездов, перемещающихся через границу России и Северной Кореи, однако они не предоставили никаких неоспоримых доказательств того, что эти поезда перевозят вооружение", - отметил эксперт. По его словам, "многие американские и другие западные СМИ попытались связать Китай с "российско-северокорейским сотрудничеством в области вооружений" и "российско-украинским военным конфликтом", попытались очернить образ Китая, однако Китай всегда определял свою позицию и политику, исходя из существа самого вопроса, всегда стоял на стороне мира и справедливости". Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Москвой и Пхеньяном, является делом двух суверенных государств, китайская сторона не будет его комментировать. Дипломат добавил, что позиция Китая в отношении вопроса Корейского полуострова заключается в том, что поддержание мира и стабильности на полуострове и содействие процессу политического урегулирования отвечают общим интересам всех сторон. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 декабря заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".

https://ria.ru/20240624/kitay-1954954678.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html

https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, корейский полуостров, владимир путин, оон, визит путина в кндр