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Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
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15:24 24.06.2024 (обновлено: 15:38 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kitay-1955080173.html
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией
Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:38
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине. Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом. "Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией как предлог для смещения фокуса противоречия и очернения Китая", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией

Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине.
Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом.
"Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией как предлог для смещения фокуса противоречия и очернения Китая", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
3 июня, 08:36
 
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