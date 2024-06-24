https://ria.ru/20240624/kitay-1955080173.html
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией
Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:38
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китай
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине. Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом. "Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией как предлог для смещения фокуса противоречия и очернения Китая", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за отношений с Россией
Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине.
Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом.
"Китай выступает против того, чтобы некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией как предлог для смещения фокуса противоречия и очернения Китая", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.