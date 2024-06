СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками

https://ria.ru/20240624/kitay-1954981459.html

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дочерняя структура "Bank of China" в России приостановила операции с российскими кредитными организациями, находящимися в санкционном списке США, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей",— выразил опасение собеседник издания.Отмечается, что такое решение вызвано страхом банка попасть под американские санкции. Бизнес дочерней организации Bank of China был сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.Работу с неподсанкционными кредитными организациями, банк продолжит, заключает "Ъ".Накануне министерство коммерции Китая заявило, что США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия. В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек.В апреле американская The Wall Street Journal сообщила, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних американских санкций, а Москва и Пекин имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Китай призывал США прекратить политизировать, а также использовать в качестве инструментов и оружия торгово-экономические и научно-технические вопросы". Пекин заявлял, "Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий". Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

