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СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками - РИА Новости, 24.06.2024
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09:59 24.06.2024 (обновлено: 12:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kitay-1954981459.html
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками
Дочерняя структура "Bank of China" в России приостановила операции с российскими кредитными организациями, находящимися в санкционном списке США, передает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:59
2024-06-24T12:34
экономика
китай
россия
сша
сергей лавров
bank of china
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дочерняя структура "Bank of China" в России приостановила операции с российскими кредитными организациями, находящимися в санкционном списке США, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей",— выразил опасение собеседник издания.Отмечается, что такое решение вызвано страхом банка попасть под американские санкции. Бизнес дочерней организации Bank of China был сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.Работу с неподсанкционными кредитными организациями, банк продолжит, заключает "Ъ".Накануне министерство коммерции Китая заявило, что США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия. В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек.В апреле американская The Wall Street Journal сообщила, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних американских санкций, а Москва и Пекин имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Китай призывал США прекратить политизировать, а также использовать в качестве инструментов и оружия торгово-экономические и научно-технические вопросы". Пекин заявлял, "Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий". Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240321/banki-1934591217.html
https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950547910.html
https://ria.ru/20240522/kitay-1947623463.html
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экономика, китай, россия, сша, сергей лавров, bank of china
Экономика, Китай, Россия, США, Сергей Лавров, Bank of China
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила операции с российскими банками

Ъ": дочка Bank of China свернула операции с банками в России из-за санкций США

© AP Photo / Greg BakerЗдание Банка Китая (Bank of China) в Пекине
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Greg Baker
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дочерняя структура "Bank of China" в России приостановила операции с российскими кредитными организациями, находящимися в санкционном списке США, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей",— выразил опасение собеседник издания.
Работа банка Ping An Bank в Китае - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
21 марта, 04:32
Отмечается, что такое решение вызвано страхом банка попасть под американские санкции. Бизнес дочерней организации Bank of China был сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.
Работу с неподсанкционными кредитными организациями, банк продолжит, заключает "Ъ".
Накануне министерство коммерции Китая заявило, что США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия. В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек.
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае
5 июня, 05:25
В апреле американская The Wall Street Journal сообщила, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних американских санкций, а Москва и Пекин имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Китай призывал США прекратить политизировать, а также использовать в качестве инструментов и оружия торгово-экономические и научно-технические вопросы". Пекин заявлял, "Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий". Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД России Сергей Лавров.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Китай ввел санкции против 12 американский компаний из-за Тайваня
22 мая, 12:26
 
ЭкономикаКитайРоссияСШАСергей ЛавровBank of China
 
 
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