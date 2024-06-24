https://ria.ru/20240624/kishinev-1955165508.html

В Кишиневе возобновили допросы пассажиров, прибывающих из России

В Кишиневе возобновили допросы пассажиров, прибывающих из России - РИА Новости, 24.06.2024

В Кишиневе возобновили допросы пассажиров, прибывающих из России

В Международном аэропорту Кишинева возобновились задержания и допросы прибывших из России пассажиров, сообщили в понедельник представители молдавского... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:59

2024-06-24T19:59

2024-06-24T19:59

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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. В Международном аэропорту Кишинева возобновились задержания и допросы прибывших из России пассажиров, сообщили в понедельник представители молдавского оппозиционного политблока "Победа". В Telegram-каналах молдавских СМИ в понедельник вечером опубликовано видео, на котором зафиксирован момент жесткого задержания силовыми структурами аэропорта активиста блока, лидера движения "Новое поколение" Николая Шиколая. "Опять беспредел в аэропорту. Наших граждан снова задерживают с использованием грубой силы люди в балаклавах и с оружием", - отметил представитель блока "Победа" Вячеслав Жуков. На опубликованных кадрах видно, как вооруженный автоматом охранник в маске выводит оппозиционера из зала прибытия. "Смотрите, как сейчас задерживают, заламывают руки. Причину задержания не называют", - заявил Шиколай в кадре, после чего видеозапись обрывается. По данным политблока "Победа", другие охранники в аэропорту также носят балаклавы и вооружены автоматами. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.

https://ria.ru/20240611/zaschita-1952206008.html

https://ria.ru/20240609/dodon-1951705787.html

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в мире, кишинев, россия, молдавия, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз