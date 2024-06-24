https://ria.ru/20240624/kilinkarov-1955025210.html

Киев попытается изобразить контрнаступление, считает экс-депутат Рады

Киев попытается изобразить контрнаступление, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 24.06.2024

Киев попытается изобразить контрнаступление, считает экс-депутат Рады

Киев на сложности на фронте ответит диверсиями в российском тылу и атаками ракет и дронов, а затем попытается изобразить контрнаступление, что является его... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:28

2024-06-24T12:28

2024-06-24T12:36

украина

киев

севастополь

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев на сложности на фронте ответит диверсиями в российском тылу и атаками ракет и дронов, а затем попытается изобразить контрнаступление, что является его обязательством перед западными спонсорами, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной, останется таковой по меньшей мере месяц и не станет легче. "В этих условиях они будут усиливать ракетно-дронную войну, что мы уже видим по Севастополю. Будут усиливать диверсионную деятельность. Мы это уже замечаем", - заявил Килинкаров. Он напомнил, что в последнее время в России произошло сразу несколько терактов и диверсий. "Всё очень кучно пошло. Можно, конечно, считать, что это никак не связано с Украиной, но Украину отдельно от западных стран или ее партнеров рассматривать нельзя. Поэтому такой диверсионной деятельностью они будут заниматься", - отметил политик. Параллельно Киев будет усиливать мобилизацию – в частности, за месяц с момента принятия нового украинского закона о мобилизации, с 18 мая, Киев мобилизовал около 60 тысяч человек, что больше, чем за предшествующее полугодие. "Их задача – стабилизировать фронт, это раз. А второе, за счет резервов, которые им удастся в результате этих мобилизационных мероприятий собрать, готовить где-то очередное контрнаступление на каком-то отдельном участке с целью достичь какого-то тактического успеха", - сказал Килинкаров. По его словам, это было условием выделения Западом денег Киеву – американские демократы таким образом хотят создать благоприятный для себя фон, который поможет им на выборах президента. "Деньги, которые выделены были – 61 миллиард долларов – он выделялся не на оборону Украины… Это обязательство. В обмен на финансовую поддержку и в обмен на поставки вооружения они должны любой ценой, ценой жизни сотен тысяч украинцев, не имеет для них значения, им нужно обеспечить тактический успех на поле боя", - подчеркнул собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США – американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили российские подразделения. ВСУ 23 июня в 12:15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938030668.html

https://ria.ru/20240624/budanov-1955031636.html

https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941534035.html

украина

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украина, киев, севастополь, владимир путин, нато, вооруженные силы украины