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Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство - РИА Новости, 24.06.2024
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22:09 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/khuliganstvo-1955182876.html
Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство
Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство - РИА Новости, 24.06.2024
Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство
Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:09
2024-06-24T22:09
происшествия
батайск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин.Ранее полиция сообщила, что неизвестный в Батайске произвел выстрелы "из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом". Личность стрелявшего устанавливается."По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002141.html
https://ria.ru/20240613/rosgvardiya-1952474428.html
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происшествия, батайск, ростовская область
Происшествия, Батайск, Ростовская область
Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство

Волошин: ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин.
Ранее полиция сообщила, что неизвестный в Батайске произвел выстрелы "из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом". Личность стрелявшего устанавливается.
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"По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.
Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.
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