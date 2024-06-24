https://ria.ru/20240624/khuliganstvo-1955182876.html

Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство

Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство - РИА Новости, 24.06.2024

Ситуацию со стрельбой в Батайске расценивают как бытовое хулиганство

Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:09

2024-06-24T22:09

2024-06-24T22:09

происшествия

батайск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин.Ранее полиция сообщила, что неизвестный в Батайске произвел выстрелы "из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом". Личность стрелявшего устанавливается."По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002141.html

https://ria.ru/20240613/rosgvardiya-1952474428.html

батайск

ростовская область

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происшествия, батайск, ростовская область