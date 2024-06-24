https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html

СМИ: российских бизнесменов арестовали за многомиллиардные хищения

СМИ: российских бизнесменов арестовали за многомиллиардные хищения - РИА Новости, 24.06.2024

СМИ: российских бизнесменов арестовали за многомиллиардные хищения

В Москве задержали совладельцев инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита по обвинению в хищении более восьми миллиардов... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:14

2024-06-24T11:14

2024-06-24T12:34

происшествия

москва

сергей васильев

фосагро

афк "система"

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Москве задержали совладельцев инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита по обвинению в хищении более восьми миллиардов рублей, передает "Коммерсантъ"."По версии следствия, бизнесмены находились в сговоре с господином Новицким, когда продавали ему в 2016 году НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", из которого впоследствии было похищено 3 миллиарда рублей. Всего же последнему и другим фигурантам, по данным “Ъ”, сейчас инкриминируются хищения в 2018–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов 8,8 миллиардов рублей", — пишет издание.Бейрита и Васильева задержали 22 июня. В ближайшее время следствие вынесет решение по дальнейшему статусу задержанных.Инвестиционная группа "Русские фонды" существует с 1997 года, она специализируется на приобретении проблемных активов.В субботу Тверской районный суд Москвы отправил бизнесмена Евгения Новицкого под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве. Бизнесмена обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах. Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.

https://ria.ru/20240622/novitskiy-1954672092.html

https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html

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происшествия, москва, сергей васильев, фосагро, афк "система"