СМИ: российских бизнесменов арестовали за многомиллиардные хищения
"Ъ": Васильев и Бейрит задержаны по подозрению в хищении 8,8 миллиардов рублей
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Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Москве задержали совладельцев инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита по обвинению в хищении более восьми миллиардов рублей, передает "Коммерсантъ".
"По версии следствия, бизнесмены находились в сговоре с господином Новицким, когда продавали ему в 2016 году НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", из которого впоследствии было похищено 3 миллиарда рублей. Всего же последнему и другим фигурантам, по данным “Ъ”, сейчас инкриминируются хищения в 2018–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов 8,8 миллиардов рублей", — пишет издание.
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест
22 июня, 09:23
Бейрита и Васильева задержали 22 июня. В ближайшее время следствие вынесет решение по дальнейшему статусу задержанных.
Инвестиционная группа "Русские фонды" существует с 1997 года, она специализируется на приобретении проблемных активов.
В субботу Тверской районный суд Москвы отправил бизнесмена Евгения Новицкого под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве. Бизнесмена обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах. Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.