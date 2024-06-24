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В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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16:47 24.06.2024 (обновлено: 16:52 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kartapolov-1955110523.html
В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю
В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь, заявил, что США понесут... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:47
2024-06-24T16:52
обстрел севастополя ракетами atacms
севастополь
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь, заявил, что США понесут ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура."Они в любом случае будут нести ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму. Эта ответственность наступит", - сказал он журналистам.При этом Картаполов отметил, что в Америке есть умные люди, их не очень много, а те, которые есть, их пытаются там задавить."Но здоровые силы прорезаются, мы им тоже будем помогать", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, госдума рф, сша
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, Госдума РФ, США
В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю

Депутат Картаполов: США понесут ответственность за поставки оружия Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь, заявил, что США понесут ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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"Они в любом случае будут нести ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму. Эта ответственность наступит", - сказал он журналистам.
При этом Картаполов отметил, что в Америке есть умные люди, их не очень много, а те, которые есть, их пытаются там задавить.
«
"Но здоровые силы прорезаются, мы им тоже будем помогать", - добавил депутат.
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Обстрел Севастополя ракетами ATACMSСевастопольГосдума РФСША
 
 
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