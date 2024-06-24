https://ria.ru/20240624/kartapolov-1955110523.html

В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю

В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдуме прокомментировали ракетный удар по Севастополю

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь, заявил, что США понесут... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:47

2024-06-24T16:47

2024-06-24T16:52

обстрел севастополя ракетами atacms

севастополь

госдума рф

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь, заявил, что США понесут ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура."Они в любом случае будут нести ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму. Эта ответственность наступит", - сказал он журналистам.При этом Картаполов отметил, что в Америке есть умные люди, их не очень много, а те, которые есть, их пытаются там задавить."Но здоровые силы прорезаются, мы им тоже будем помогать", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, госдума рф, сша