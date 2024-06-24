https://ria.ru/20240624/kanal-1955070013.html

В Польше заявили о преступлениях при создании канала через Балтийскую косу

В Польше заявили о преступлениях при создании канала через Балтийскую косу - РИА Новости, 24.06.2024

В Польше заявили о преступлениях при создании канала через Балтийскую косу

Высшая контрольная палата Польши (NIK) обратилась в прокуратуру по поводу нарушений при строительстве канала через Балтийскую косу, сообщает контрольное... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:49

2024-06-24T14:49

2024-06-24T14:49

польша

россия

калининградская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804240659_0:255:3143:2023_1920x0_80_0_0_f67501dbf9a694ef4a780ecb0b54eda2.jpg

ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши (NIK) обратилась в прокуратуру по поводу нарушений при строительстве канала через Балтийскую косу, сообщает контрольное ведомство. "Высшая контрольная палата подала в прокуратуру два заявления о возможности совершения преступлений", - говорится в сообщении. По мнению контролеров, инвестиции осуществлялись "с нарушением принципов открытости, законности и целесообразности". NIK поясняет, что в ходе проверки установлено среди прочего, что "директор Иорского управления в Гдыне до обновления программы в 2020 году брал на себя обязательства по финансированию ее реализации, превышая общий бюджет программы на 157,7 миллионов злотых (около 40 миллионов долларов). По мнению контролеров, министр, осуществлявший надзор за деятельностью директора Морского управления в Гдыне, "не предпринимал вмешательств, направленных на приведение действий директора управления в соответствие с положениями действующего законодательства, сознательно принимал такие действия". Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша недавно построила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволяет заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Кроме канала со шлюзом и системой затворов, были созданы искусственный остров площадью почти 200 гектаров и разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов). Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание на то, что благодаря ему появится возможность входа в Вислинский (Калининградский) залив в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html

https://radiosputnik.ru/20240622/polsha-1954683054.html

https://ria.ru/20240621/polsha-1954447087.html

польша

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, калининградская область, в мире