https://ria.ru/20240624/kambodzha-1954955469.html

Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - РИА Новости, 24.06.2024

Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:10

2024-06-24T08:10

2024-06-24T10:16

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украина

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ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times. "Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде", — говорится в заявлении армии Камбоджи.По сведениям издания, это стало первым в истории военным соглашением между двумя странами.С камбоджийской стороны меморандум подписал Мао Софан, заместитель главнокомандующего Королевскими вооруженными силами и командующий Королевской армией Камбоджи. Он посетил Россию с трехдневным официальным визитом, во время которого его принял главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков. "Обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, унаследованные от предыдущего поколения лидеров", — добавили в армии Камбоджи. Москва и Пномпень высоко оценили военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействие между своими армиями. Как подчеркнул генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу, военные отношения между Камбоджей и Россией останутся крепкими, несмотря на ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, камбоджа, россия, украина, олег салюков