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Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - РИА Новости, 24.06.2024
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08:10 24.06.2024 (обновлено: 10:16 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kambodzha-1954955469.html
Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение
Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение
Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:10
2024-06-24T10:16
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ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times. "Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде", — говорится в заявлении армии Камбоджи.По сведениям издания, это стало первым в истории военным соглашением между двумя странами.С камбоджийской стороны меморандум подписал Мао Софан, заместитель главнокомандующего Королевскими вооруженными силами и командующий Королевской армией Камбоджи. Он посетил Россию с трехдневным официальным визитом, во время которого его принял главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков. "Обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, унаследованные от предыдущего поколения лидеров", — добавили в армии Камбоджи. Москва и Пномпень высоко оценили военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействие между своими армиями. Как подчеркнул генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу, военные отношения между Камбоджей и Россией останутся крепкими, несмотря на ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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в мире, камбоджа, россия, украина, олег салюков
В мире, Камбоджа, Россия, Украина, Олег Салюков
Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

Khmer Times: армия Камбоджи и Сухопутные войска ВС РФ подписали меморандум

© Фото : Royal Cambodian ArmyРоссийские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании
Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Royal Cambodian Army
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ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российские сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times.
"Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде", — говорится в заявлении армии Камбоджи.
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По сведениям издания, это стало первым в истории военным соглашением между двумя странами.
С камбоджийской стороны меморандум подписал Мао Софан, заместитель главнокомандующего Королевскими вооруженными силами и командующий Королевской армией Камбоджи. Он посетил Россию с трехдневным официальным визитом, во время которого его принял главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков.
"Обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, унаследованные от предыдущего поколения лидеров", — добавили в армии Камбоджи.
Москва и Пномпень высоко оценили военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействие между своими армиями.
Как подчеркнул генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу, военные отношения между Камбоджей и Россией останутся крепкими, несмотря на ситуацию на Украине.
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