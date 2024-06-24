https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955126303.html

Кадыров прокомментировал включение его матери в санкционный список ЕС

Кадыров прокомментировал включение его матери в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Кадыров прокомментировал включение его матери в санкционный список ЕС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что включение его матери - президента регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова Аймани Кадыровой в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:39

2024-06-24T17:39

2024-06-24T17:39

рамзан кадыров

евросоюз

еврокомиссия

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что включение его матери - президента регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова Аймани Кадыровой в санкционный пакет ЕС произошло из-за ее активной поддержки СВО и назвал это "подарком". Ранее стало известно, что РОФ и президент фонда Аймани Кадырова внесены в санкционный список ЕС, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Я выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны и за такой приятный подарок. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей … Для нас включение в эти санкции ни что иное, как признание наших заслуг в поддержке нашего государства, его политики и суверенитета. Поэтому я в очередной раз выражаю благодарность Евросоюзу за такой красноречивый жест в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ. А мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы укронатовский фашизм был побежден", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что попытки недоброжелателей выставить работу Фонда в отрицательном ключе вызывают "смех", было бы куда хуже, считает Кадыров, если бы лицемерные западные и европейские политики выступали в поддержку РОФ. "Ни западные, ни европейские санкции не стоят даже той бумажки, на которой они зафиксированы, не говоря уже о том, что они способны нанести хоть какой-нибудь вред для меня, моей семьи, а также для нашей великой Родины - России", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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рамзан кадыров, евросоюз, еврокомиссия, происшествия