https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:04
2024-06-24T05:04
2024-06-24T10:36
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север"", — рассказали в ведомстве. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета."Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой живы-здоровы", — рассказал командир вертолета Олег.
https://ria.ru/20240624/leopard-1954948301.html
https://ria.ru/20240618/vertolet-1953558218.html
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россия, вооруженные силы украины
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Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север"", — рассказали в ведомстве.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой живы-здоровы", — рассказал командир вертолета Олег.