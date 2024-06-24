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Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.06.2024 (обновлено: 10:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:04
2024-06-24T10:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север"", — рассказали в ведомстве. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета."Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой живы-здоровы", — рассказал командир вертолета Олег.
https://ria.ru/20240624/leopard-1954948301.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север"", — рассказали в ведомстве.
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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой живы-здоровы", — рассказал командир вертолета Олег.
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Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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