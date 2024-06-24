https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html

Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:04

2024-06-24T05:04

2024-06-24T10:36

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север"", — рассказали в ведомстве. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета."Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой живы-здоровы", — рассказал командир вертолета Олег.

https://ria.ru/20240624/leopard-1954948301.html

https://ria.ru/20240618/vertolet-1953558218.html

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