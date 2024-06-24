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ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 14 артиллерийских ударов. Еще 22 удара украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Песчановка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Раздольное, Подстепное, Казачьи Лагеря.
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Источник: ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра