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ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/istochnik-1954969268.html
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 14 артиллерийских ударов. Еще 22 удара украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Песчановка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Раздольное, Подстепное, Казачьи Лагеря.
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник

Источник: ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 14 артиллерийских ударов. Еще 22 удара украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись Песчановка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Раздольное, Подстепное, Казачьи Лагеря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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