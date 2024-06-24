https://ria.ru/20240624/istochnik-1954969268.html

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области, сообщил источник

За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:37

2024-06-24T09:37

2024-06-24T09:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 14 артиллерийских ударов. Еще 22 удара украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Песчановка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Раздольное, Подстепное, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины