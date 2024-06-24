https://ria.ru/20240624/ispaniya-1955020694.html

Глава МИД Испании надеется на возвращение Грузии на путь ЕС

Глава МИД Испании надеется на возвращение Грузии на путь ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Глава МИД Испании надеется на возвращение Грузии на путь ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил надежду на то, что Грузия вернется на путь, на котором Евросоюз хочет ее видеть, по этой причине... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:21

2024-06-24T12:21

2024-06-24T12:21

в мире

грузия

испания

люксембург (округ)

хосе мануэль альбарес

жозеп боррель

евросоюз

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МАДРИД, 24 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил надежду на то, что Грузия вернется на путь, на котором Евросоюз хочет ее видеть, по этой причине пока еще рано принимать против нее меры из-за закона об иноагентах. "Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, на котором мы хотим ее видеть. И мы понимаем, что и правительство, и народ Грузии хотят быть частью европейской семьи, того европейского горизонта, той европейской перспективы, которая у нее есть, и поэтому сегодня мы должны сделать сильный предупредительный звонок грузинскому правительству, пока еще не меры. Давайте дадим Грузии и грузинскому правительству шанс в пользу грузинского народа и его перспективы в Европейском союзе", - сказал глава МИД по прибытии на совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Его заявление транслировал канал ЕС. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС "закроет дверь" в ЕС для Грузии, если власти этой страны продолжат свою политику. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в Евросоюзе критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах, грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

грузия

испания

люксембург (округ)

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в мире, грузия, испания, люксембург (округ), хосе мануэль альбарес, жозеп боррель, евросоюз