https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2024
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:21
2024-06-24T23:21
2024-06-24T23:21
алтайский край
алтайский край
россия
бийск
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1920x0_80_0_0_5d41de35efd314346ef7efbc55a21764.jpg
БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор Виктор Томенко по итогам встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. "В крае предстоит выполнить масштабную модернизацию многих объектов инфраструктуры, чтобы повысить надёжность их работы, снизить аварийность. Этими вопросами надо заниматься для того, чтобы в целом обеспечивать развитие края. Сегодня на уровне Марата Шакирзяновича мы получили высокую оценку текущей организации работы и договорились о том, что будем решать наиболее важные для края задачи, в том числе, по повышению надёжности работы инфраструктуры в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. Жители ждут от нас решения некоторых застарелых проблем. Мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам встречи с Хуснуллиным. Сообщается, что вице-премьер отметил большую проделанную работу алтайских властей не только в крае, но и в новых регионах. Так, в Славяносербском районе ЛНР восстановили свыше 460 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в этом году в работе находятся 60 объектов.
https://ria.ru/20240624/stroitelstvo-1955144215.html
алтайский край
россия
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2d279bf8650e6a42ce13a60ccb4bcd20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, россия, бийск, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Бийск, Виктор Томенко
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры