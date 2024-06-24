https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html

Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры

Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2024

Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры

Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:21

2024-06-24T23:21

2024-06-24T23:21

алтайский край

алтайский край

россия

бийск

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор Виктор Томенко по итогам встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. "В крае предстоит выполнить масштабную модернизацию многих объектов инфраструктуры, чтобы повысить надёжность их работы, снизить аварийность. Этими вопросами надо заниматься для того, чтобы в целом обеспечивать развитие края. Сегодня на уровне Марата Шакирзяновича мы получили высокую оценку текущей организации работы и договорились о том, что будем решать наиболее важные для края задачи, в том числе, по повышению надёжности работы инфраструктуры в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. Жители ждут от нас решения некоторых застарелых проблем. Мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам встречи с Хуснуллиным. Сообщается, что вице-премьер отметил большую проделанную работу алтайских властей не только в крае, но и в новых регионах. Так, в Славяносербском районе ЛНР восстановили свыше 460 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в этом году в работе находятся 60 объектов.

https://ria.ru/20240624/stroitelstvo-1955144215.html

алтайский край

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алтайский край, россия, бийск, виктор томенко