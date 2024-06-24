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Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
23:21 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2024
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:21
2024-06-24T23:21
алтайский край
алтайский край
россия
бийск
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор Виктор Томенко по итогам встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. "В крае предстоит выполнить масштабную модернизацию многих объектов инфраструктуры, чтобы повысить надёжность их работы, снизить аварийность. Этими вопросами надо заниматься для того, чтобы в целом обеспечивать развитие края. Сегодня на уровне Марата Шакирзяновича мы получили высокую оценку текущей организации работы и договорились о том, что будем решать наиболее важные для края задачи, в том числе, по повышению надёжности работы инфраструктуры в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. Жители ждут от нас решения некоторых застарелых проблем. Мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам встречи с Хуснуллиным. Сообщается, что вице-премьер отметил большую проделанную работу алтайских властей не только в крае, но и в новых регионах. Так, в Славяносербском районе ЛНР восстановили свыше 460 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в этом году в работе находятся 60 объектов.
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алтайский край, россия, бийск, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Бийск, Виктор Томенко
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры

Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры

CC BY-SA 2.0 / Антон Барбышев / Вид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Антон Барбышев /
Вид Барнаула. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Алтайский край рассчитывает на господдержку и бюджетные кредиты для выполнения работ по повышению надежности инфраструктуры городов региона, заявил губернатор Виктор Томенко по итогам встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
"В крае предстоит выполнить масштабную модернизацию многих объектов инфраструктуры, чтобы повысить надёжность их работы, снизить аварийность. Этими вопросами надо заниматься для того, чтобы в целом обеспечивать развитие края. Сегодня на уровне Марата Шакирзяновича мы получили высокую оценку текущей организации работы и договорились о том, что будем решать наиболее важные для края задачи, в том числе, по повышению надёжности работы инфраструктуры в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. Жители ждут от нас решения некоторых застарелых проблем. Мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам встречи с Хуснуллиным.
Сообщается, что вице-премьер отметил большую проделанную работу алтайских властей не только в крае, но и в новых регионах. Так, в Славяносербском районе ЛНР восстановили свыше 460 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в этом году в работе находятся 60 объектов.
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Алтайский крайАлтайский крайРоссияБийскВиктор Томенко
 
 
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