https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955176577.html

Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров

Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров - РИА Новости, 24.06.2024

Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров

Группа ВЭБ активно инвестирует в проекты по производству средств реабилитации и комплектующих к ним, а также в создание сети реабилитационных центров, сообщил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:21

2024-06-24T21:21

2024-06-24T22:14

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группа ВЭБ активно инвестирует в проекты по производству средств реабилитации и комплектующих к ним, а также в создание сети реабилитационных центров, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман на Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". Браверман выступил на пленарном заседании форума. "ВЭБ.РФ и институты развития, находящиеся в периметре ВЭБа, прежде всего это Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, фонд "Сколково", активно инвестируют в проекты в двух направлениях: первое – производство средств реабилитации и комплектующих к ним и второе – создание сети реабилитационных центров", - приводит пресс-служба Госкорпорации слова Бравермана. По его словам, по первому направлению набор инструментов позволяет оказывать поддержку от 3% годовых в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития России. Она действует в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO". Набор инструментов по второму направлению позволяет привлекать заемные средства по ставке 13,5 % в рамках Фабрики проектного финансирования. Он добавил, что ВЭБ.РФ маршрутизирует проекты в организации, входящие в группу, в соответствии с возможностью применения льготных продуктов. "Мы готовы поэтапно взаимодействовать с компаниями, начиная со стадии формирования инициаторами производственной и инвестиционной программ, включая подбор применимых мер поддержки, и осуществлять сопровождение проекта на всех стадиях реализации до достижения результата", - отметил Браверман. IX Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" проходит 24-25 июня в кластере "Ломоносов" в Москве. В нем также принимают участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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экономика, россия, москва, александр браверман, антон алиханов, антон котяков, корпорация мсп, фонд развития промышленности