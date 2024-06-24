Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров
© Оргкомитет форума "Надежда на технологии"Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров
© Оргкомитет форума "Надежда на технологии"
Браверман: ВЭБ инвестирует в инфраструктуру реабилитационных центров
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группа ВЭБ активно инвестирует в проекты по производству средств реабилитации и комплектующих к ним, а также в создание сети реабилитационных центров, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман на Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".
Браверман выступил на пленарном заседании форума.
"ВЭБ.РФ и институты развития, находящиеся в периметре ВЭБа, прежде всего это Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, фонд "Сколково", активно инвестируют в проекты в двух направлениях: первое – производство средств реабилитации и комплектующих к ним и второе – создание сети реабилитационных центров", - приводит пресс-служба Госкорпорации слова Бравермана.
По его словам, по первому направлению набор инструментов позволяет оказывать поддержку от 3% годовых в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития России. Она действует в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO". Набор инструментов по второму направлению позволяет привлекать заемные средства по ставке 13,5 % в рамках Фабрики проектного финансирования.
Он добавил, что ВЭБ.РФ маршрутизирует проекты в организации, входящие в группу, в соответствии с возможностью применения льготных продуктов.
"Мы готовы поэтапно взаимодействовать с компаниями, начиная со стадии формирования инициаторами производственной и инвестиционной программ, включая подбор применимых мер поддержки, и осуществлять сопровождение проекта на всех стадиях реализации до достижения результата", - отметил Браверман.
IX Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" проходит 24-25 июня в кластере "Ломоносов" в Москве. В нем также принимают участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.