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Гумфонды на Украине выдают военкомам данные жителей, сообщило подполье - РИА Новости, 24.06.2024
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04:35 24.06.2024 (обновлено: 04:42 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/gumanitarnye_fondy-1954947757.html
Гумфонды на Украине выдают военкомам данные жителей, сообщило подполье
Гумфонды на Украине выдают военкомам данные жителей, сообщило подполье - РИА Новости, 24.06.2024
Гумфонды на Украине выдают военкомам данные жителей, сообщило подполье
Украинские и иностранные гуманитарные организации, действующие на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК (территориальный центр комплектования, так... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:35
2024-06-24T04:42
в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские и иностранные гуманитарные организации, действующие на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации граждан, сообщили РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона. "Все гуманитарные фонды, осуществляющие свою деятельность на территории Украины, обязаны координировать свои действия со специальными информационными центрами. Они передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, военкомам в различные ТЦК Украины", - сообщил РИА Новости представитель херсонского сопротивления. По словам подпольщика, сотрудники складов и представители фондов "REMAR Ukraine", "Стабiлiзейшн Суппорт Сервiз", "Dobro Zawsze Wraca", "Руки милости" и других сообщают, что гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных претендента в специальных информационных центрах. "В Одессе находится пункт распределения помощи "Защитникам Украины", где формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Эти заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне", - подчеркнул подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html
https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html
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в мире, украина, россия, херсон
В мире, Украина, Россия, Херсон
Гумфонды на Украине выдают военкомам данные жителей, сообщило подполье

Подполье: гумфонды на Украине выдают военкомам и ТЦК личные данные жителей

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские и иностранные гуманитарные организации, действующие на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации граждан, сообщили РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
«
"Все гуманитарные фонды, осуществляющие свою деятельность на территории Украины, обязаны координировать свои действия со специальными информационными центрами. Они передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, военкомам в различные ТЦК Украины", - сообщил РИА Новости представитель херсонского сопротивления.
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По словам подпольщика, сотрудники складов и представители фондов "REMAR Ukraine", "Стабiлiзейшн Суппорт Сервiз", "Dobro Zawsze Wraca", "Руки милости" и других сообщают, что гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных претендента в специальных информационных центрах.
"В Одессе находится пункт распределения помощи "Защитникам Украины", где формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Эти заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне", - подчеркнул подпольщик.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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