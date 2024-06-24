https://ria.ru/20240624/gostinitsa-1954949757.html

В Алтайском крае благодаря господдержке построили современную гостиницу

В Алтайском крае благодаря господдержке построили современную гостиницу - РИА Новости, 24.06.2024

В Алтайском крае благодаря господдержке построили современную гостиницу

Современную модульную гостиницу на 48 мест построили в спортивно-туристическом кластере "Тягун" в Алтайском крае благодаря господдержке, сообщили в региональном РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:20

2024-06-24T05:20

2024-06-24T10:46

алтайский край

алтайский край

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БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Современную модульную гостиницу на 48 мест построили в спортивно-туристическом кластере "Тягун" в Алтайском крае благодаря господдержке, сообщили в региональном управлении по туризму. "На горнолыжном комплексе, расположенном в самом сердце Салаирской тайги, в селе Тягун Заринского района, открыла свои двери новая модульная гостиница на 48 мест. Расширение номерного фонда было выполнено благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого на реализацию проекта из государственного бюджета было направлено 16,7 миллионов рублей, частные инвестиции составили 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, гостиница расположена на территории спортивно-туристического кластера "Тягун", нацеленного на развитие активных видов отдыха. Новые гостиничные номера оборудованы для комфортного проживания круглый год. На территории комплекса также есть кафе, ресторан, баня, детская площадка, мангальные зоны и беседки для отдыха. Зимой там можно покататься на горных лыжах и сноуборде, а летом совершить путешествие в лес пешком, на автомобиле или квадроцикле. Кроме того, можно стать участником и гостем различных спортивных мероприятий, проводимых на площадке комплекса. "Для территории спортивно-туристского кластера "Тягун" возведение модульных средств размещения - это показательный пример того, как должна развиваться эта площадка, и пример успешного взаимодействия бизнеса и государства. Подав заявку на участие в конкурсном отборе, руководство комплекса получило возможность увеличить номерной фонд, который в дальнейшем решит проблему с размещением гостей. При этом стоит учесть достойный уровень комфорта за относительно небольшую стоимость", – отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. Всего в 2024 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на территории Алтайского края построят модульные средства размещения на 568 номеров. Сумма федеральной поддержки составила более 817 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240621/zhkkh-1954533435.html

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алтайский край

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алтайский край