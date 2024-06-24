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В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 24.06.2024 (обновлено: 14:42 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/gosizmena-1955035955.html
В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник
В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024
В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник
В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:47
2024-06-24T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
служба безопасности украины
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова."Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", — сказал собеседник агентства. По его словам, злоумышленник ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Как рассказал другой источник в силовых структурах, бывший сотрудник полиции был осужден в конце прошлого года. Агента СБУ выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму и сотрудники собственной безопасности МВД.РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением информации.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html
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происшествия, служба безопасности украины, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Служба безопасности Украины, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Россия
В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник

В Крыму следователь полиции передавал СБУ информацию из закрытых баз данных

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
"Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, злоумышленник ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Как рассказал другой источник в силовых структурах, бывший сотрудник полиции был осужден в конце прошлого года. Агента СБУ выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму и сотрудники собственной безопасности МВД.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением информации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлужба безопасности УкраиныСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаРоссия
 
 
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