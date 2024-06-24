https://ria.ru/20240624/gosizmena-1955035955.html

В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник

В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024

В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил источник

В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:47

2024-06-24T12:47

2024-06-24T14:42

специальная военная операция на украине

происшествия

служба безопасности украины

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова."Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", — сказал собеседник агентства. По его словам, злоумышленник ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Как рассказал другой источник в силовых структурах, бывший сотрудник полиции был осужден в конце прошлого года. Агента СБУ выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму и сотрудники собственной безопасности МВД.РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением информации.

https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html

https://ria.ru/20240513/spetssluzhby-1945532457.html

симферополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, служба безопасности украины, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, россия