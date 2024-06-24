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Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга - РИА Новости, 24.06.2024
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20:53 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/gladkov-1955172853.html
Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга
Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга - РИА Новости, 24.06.2024
Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:53
2024-06-24T20:53
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга. В своем Telegram-канале Гладков опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что ему поступали вопросы о том, почему в регионе нет рекрутингового центра по сбору стволовых клеток и костного мозга. Гладков отметил, что обещал создать такой центр к марту 2024 года. "Докладываю. На базе Центра крови Белгородской области рекрутинговый центр не просто создан, он работает. Сейчас у нас три тысячи образцов. И я очень рад, что уже семь человек стали донорами. В ближайшее время постараюсь сам прийти, сдать и стать участником этого замечательного проекта", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что такие проекты спасают жизнь людям.
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952966818.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга

Губернатор Белгородской области Гладков планирует стать донором костного мозга

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планирует стать донором костного мозга.
В своем Telegram-канале Гладков опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что ему поступали вопросы о том, почему в регионе нет рекрутингового центра по сбору стволовых клеток и костного мозга. Гладков отметил, что обещал создать такой центр к марту 2024 года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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"Докладываю. На базе Центра крови Белгородской области рекрутинговый центр не просто создан, он работает. Сейчас у нас три тысячи образцов. И я очень рад, что уже семь человек стали донорами. В ближайшее время постараюсь сам прийти, сдать и стать участником этого замечательного проекта", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что такие проекты спасают жизнь людям.
 
ОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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