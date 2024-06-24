https://ria.ru/20240624/gladkov-1955042250.html

При обстреле Белгородской области ранены пятеро мирных жителей

При обстреле Белгородской области ранены пятеро мирных жителей - РИА Новости, 24.06.2024

При обстреле Белгородской области ранены пятеро мирных жителей

в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:08

2024-06-24T13:08

2024-06-24T13:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Пятеро мирных жителей ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.По его словам, у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости, в настоящее время медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков."Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков