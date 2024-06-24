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Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 24.06.2024
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:42
2024-06-24T10:42
2024-06-24T10:48
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ в своем Telegram-канале."Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщило ГУМЧС.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА