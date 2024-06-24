https://ria.ru/20240624/germaniya-1955071840.html

АдГ обвинила главу МВД ФРГ в дискриминации коренных немцев

АдГ обвинила главу МВД ФРГ в дискриминации коренных немцев - РИА Новости, 24.06.2024

АдГ обвинила главу МВД ФРГ в дискриминации коренных немцев

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обвинила главу МВД ФРГ Нэнси Фезер в дискриминации коренных немцев из-за планируемого законопроекта по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:55

в мире

германия

россия

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808526457_0:183:3316:2048_1920x0_80_0_0_2dbb8ff674b2cff005da111b0ff494f6.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обвинила главу МВД ФРГ Нэнси Фезер в дискриминации коренных немцев из-за планируемого законопроекта по продвижению по службе людей с миграционным прошлым и сравнили ситуацию с антиутопией Джорджа Оруэлла. Издание Bild сообщило ранее, что Фезер собирается представить законопроект, нацеленный на набор большего числа людей с миграционным прошлым на государственную службу, а также на более активное их продвижение по карьерной лестнице. "Министр внутренних дел и её единомышленники уже почти не скрывают этого: немцы без "мигрантского происхождения" для светофора (разговорное название правящей коалиции) и ХДС (крупнейшая оппозиционная партия) являются лишь гражданами второго сорта. Очевидно, что принцип оценки по достижениям будет еще больше подорван законопроектом, предложенным Фезер", - говорится в заявлении АдГ на странице партии в соцсети Facebook*. В партии вспомнили недавнее заявление заместителя председателя бундестага от партии "Зелёные" Катрин Геринг-Эккардт, которая при написании похвалы сборной Германии по футболу предложила читателям своей страницы в социальной сети Х представить, что было бы, если бы в команде "были бы только белые немецкие игроки". "Будь то Фезер или Геринг-Эккардт: идеологи массовой миграции практикуют обратную дискриминацию и низводят людей к цвету кожи или происхождению. АдГ выступает против этой взрывоопасной идеологии. С нами вернётся оценка по достижениям. Нам не нужна дискриминация под видом борьбы с дискриминацией по Оруэллу!" - добавлено в заявлении. Джордж Оруэлл (1903-1950) - британский журналист и писатель, известный романом-антиутопией "1984", в котором в числе прочего вымышленное тоталитарное государство Океания прибегает к лозунгам типа "война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231029/germaniya-1905955067.html

https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)