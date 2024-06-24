https://ria.ru/20240624/gaza-1955065965.html

Число погибших при ударах по Газе достигло 37 626, заявили в Палестине

Число погибших при ударах по Газе достигло 37 626, заявили в Палестине - РИА Новости, 24.06.2024

Число погибших при ударах по Газе достигло 37 626, заявили в Палестине

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 37 626, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:32

2024-06-24T14:32

2024-06-24T14:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 24 июн - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 37 626, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 37 626, пострадали 86 098 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 28 человек, погибших из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240623/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

https://ria.ru/20240609/pmef-1951762279.html

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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году