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Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии - РИА Новости, 24.06.2024
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17:37 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/garmoniya-1955123001.html
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии - РИА Новости, 24.06.2024
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:37
2024-06-24T17:37
вконтакте
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии.На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, что помогает им поддерживать состояние баланса. На выбор предлагались следующие варианты: спорт, еда, чтение, сон, совместное времяпрепровождение с семьей. Есть и вариант ответа для тех счастливчиков, у кого все и так нормально.Выяснилось, что большинство подписчиков – 25,6% опрошенных – восстанавливают гармонию во время сна. Более чем 20% пользователей проводят время с семьей. Почти 15% предпочитают заниматься спортом. Чуть меньше – 14% – достигают гармонии с помощью чтения. И только 9% проголосовали за еду. А 15,9% опрошенных признались, что у них и так в душе всегда гармония.Опрос проводился 18 июня, он был приурочен ко Дню Гармонии. В голосовании приняли участие 1106 человек.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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60
353
60
вконтакте, россия
ВКонтакте, Россия

Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии

© iStock.com / Anna GorbachevaДевушка во время медитации в лесу
Девушка во время медитации в лесу - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / Anna Gorbacheva
Девушка во время медитации в лесу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, что помогает им поддерживать состояние баланса. На выбор предлагались следующие варианты: спорт, еда, чтение, сон, совместное времяпрепровождение с семьей. Есть и вариант ответа для тех счастливчиков, у кого все и так нормально.
Выяснилось, что большинство подписчиков – 25,6% опрошенных – восстанавливают гармонию во время сна. Более чем 20% пользователей проводят время с семьей. Почти 15% предпочитают заниматься спортом. Чуть меньше – 14% – достигают гармонии с помощью чтения. И только 9% проголосовали за еду. А 15,9% опрошенных признались, что у них и так в душе всегда гармония.
Опрос проводился 18 июня, он был приурочен ко Дню Гармонии. В голосовании приняли участие 1106 человек.
 
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