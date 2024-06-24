https://ria.ru/20240624/garmoniya-1955123001.html
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии - РИА Новости, 24.06.2024
Пользователи Вконтакте рассказали, как достигают внутренней гармонии
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:37
2024-06-24T17:37
2024-06-24T17:37
вконтакте
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии.На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, что помогает им поддерживать состояние баланса. На выбор предлагались следующие варианты: спорт, еда, чтение, сон, совместное времяпрепровождение с семьей. Есть и вариант ответа для тех счастливчиков, у кого все и так нормально.Выяснилось, что большинство подписчиков – 25,6% опрошенных – восстанавливают гармонию во время сна. Более чем 20% пользователей проводят время с семьей. Почти 15% предпочитают заниматься спортом. Чуть меньше – 14% – достигают гармонии с помощью чтения. И только 9% проголосовали за еду. А 15,9% опрошенных признались, что у них и так в душе всегда гармония.Опрос проводился 18 июня, он был приурочен ко Дню Гармонии. В голосовании приняли участие 1106 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, россия
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства
в социальной сети и узнали, как подписчики сообщества достигают внутренней гармонии.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, что помогает им поддерживать состояние баланса. На выбор предлагались следующие варианты: спорт, еда, чтение, сон, совместное времяпрепровождение с семьей. Есть и вариант ответа для тех счастливчиков, у кого все и так нормально.
Выяснилось, что большинство подписчиков – 25,6% опрошенных – восстанавливают гармонию во время сна. Более чем 20% пользователей проводят время с семьей. Почти 15% предпочитают заниматься спортом. Чуть меньше – 14% – достигают гармонии с помощью чтения. И только 9% проголосовали за еду. А 15,9% опрошенных признались, что у них и так в душе всегда гармония.
Опрос проводился 18 июня, он был приурочен ко Дню Гармонии. В голосовании приняли участие 1106 человек.