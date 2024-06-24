https://ria.ru/20240624/gagarina-1955042092.html

Полина Гагарина попала под санкции ЕС

Полина Гагарина попала под санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Полина Гагарина попала под санкции ЕС

Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:07

2024-06-24T13:07

2024-06-24T13:47

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россия

полина гагарина

евросоюз

санкции в отношении россии

новости культуры

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.В частности, под санкции попали певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, а также журналист Арам Габрелянов.В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В этой связи в Совете ЕС полагают, что Гагарина могла получить значительные доходы, "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.Всего под европейскими ограничениями находятся более двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20231123/shaman-1911301812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, полина гагарина, евросоюз, санкции в отношении россии, новости культуры