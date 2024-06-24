https://ria.ru/20240624/ft-1955125575.html

Во Франции предрекли новый кризис еврозоны, пишут СМИ

Во Франции предрекли новый кризис еврозоны, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Во Франции предрекли новый кризис еврозоны, пишут СМИ

Действия Франции в случае победы в Национальном собрании политических сил крайних взглядов могут привести к следующему кризису еврозоны, полагает колумнист... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:38

2024-06-24T17:38

2024-06-24T17:38

франция

брюссель

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Действия Франции в случае победы в Национальном собрании политических сил крайних взглядов могут привести к следующему кризису еврозоны, полагает колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Франция может вызвать следующий кризис еврозоны. Бесконтрольный рост бюджетного дефицита и противостояние с Брюсселем и Берлином – это залог проблем", - пишет Рахман. По его мнению, если на предстоящих выборах в парламент Франции победят политические силы крайнего толка, то в лучшем случае они ввергнут страну в период длительной нестабильности, а в худшем, - будут приняты расточительные меры, которые спровоцируют экономический и социальный кризис. "Ухудшение положения дел во Франции быстро станет проблемой ЕС", - считает эксперт газеты. Он отмечает, что уже сейчас во Франции творится "финансовая неразбериха": госдолг составляет 110% от ВВП, а дефицит бюджета нынешнего правительства в прошлом году составил 5,5%. При этом как крайне правые, так и крайне левые силы намерены значительно увеличить расходы и сократить налоги, что приведет к росту госдолга и увеличению дефицита в нарушение правил ЕС. По мнению Рахмана, сложность ситуации заключается в том, что во Франции нельзя так легко избавиться от "финансово безрассудного" правительства, как, например, в Британии. Кроме того, Франция использует единую европейскую валюту, а ультраправые и ультралевые силы страны настроены крайне евроскептически. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

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франция, брюссель, евросоюз, европарламент