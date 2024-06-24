https://ria.ru/20240624/fryazino-1955180028.html
Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации
Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации - РИА Новости, 24.06.2024
Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации
Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:45
2024-06-24T21:45
2024-06-24T22:04
крупный пожар во фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фрязино
происшествия
российская электроника
ка-32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра были направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. В 19.43 пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.Логинов сообщил журналистам, что на момент прибытия спасателей горение происходило на нескольких этажах здания, усилия были сосредоточены на спасении людей."Пробивались к пострадавшим по внутренним лестничным маршам. Работа пожарных осложнялась высокой температурой и плотным задымлением", - рассказал он.По его словам, удалось спасти одного человека."При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошли серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации", - сказал Логинов журналистам.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул в подмосковном Фрязино . По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T21:45
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PT0M26S
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
2024-06-24T21:45
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PT0M39S
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Горящее здание во Фрязино
Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-24T21:45
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фрязино, происшествия, видео, российская электроника, ка-32
Крупный пожар во Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Фрязино, Происшествия, Российская электроника, Ка-32
Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации
МЧС: находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.
Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Два вертолета Ка-32
Московского авиационного центра были направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. В 19.43 пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.
Логинов сообщил журналистам, что на момент прибытия спасателей горение происходило на нескольких этажах здания, усилия были сосредоточены на спасении людей.
"Пробивались к пострадавшим по внутренним лестничным маршам. Работа пожарных осложнялась высокой температурой и плотным задымлением", - рассказал он.
По его словам, удалось спасти одного человека.
"При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошли серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации", - сказал Логинов журналистам.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул в подмосковном Фрязино . По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника
" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.