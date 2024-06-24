https://ria.ru/20240624/fryazino-1955180028.html

Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации

Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации - РИА Новости, 24.06.2024

Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации

Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:45

2024-06-24T21:45

2024-06-24T22:04

крупный пожар во фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фрязино

происшествия

российская электроника

ка-32

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра были направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. В 19.43 пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.Логинов сообщил журналистам, что на момент прибытия спасателей горение происходило на нескольких этажах здания, усилия были сосредоточены на спасении людей."Пробивались к пострадавшим по внутренним лестничным маршам. Работа пожарных осложнялась высокой температурой и плотным задымлением", - рассказал он.По его словам, удалось спасти одного человека."При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошли серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации", - сказал Логинов журналистам.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул в подмосковном Фрязино . По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.

фрязино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T21:45 true PT0M26S

Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T21:45 true PT0M39S

Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-24T21:45 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фрязино, происшествия, видео, российская электроника, ка-32