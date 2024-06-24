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Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК - РИА Новости, 24.06.2024
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21:30 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html
Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК
Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК - РИА Новости, 24.06.2024
Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК
Сотрудник компании "Экспрестехсервис", арендующей помещение в горящем во Фрязино здании, рассказал РИА Новости, что до пожара оно было в приемлемом состоянии,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:30
фрязино
российская электроника
крупный пожар во фрязино
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сотрудник компании "Экспрестехсервис", арендующей помещение в горящем во Фрязино здании, рассказал РИА Новости, что до пожара оно было в приемлемом состоянии, однако сейчас здание переходит от одной управляющей компании к другой, поэтому тяжело сказать, кто именно им управляет. "Наша фирма находится в этом здании. Подробностей не знаю, мы успели вовремя оттуда выйти, мы были внутри… Мы арендуем там помещение. Там сложная ситуация с арендодателем, здание управляется управляющей компанией, причем сейчас от одной оно переходит к другой, поэтому кто реально управляет зданием я вам не подскажу… здание в приемлемом состоянии было, там было очень много арендаторов и крупных, и мелких, теперь видимо не будет", - рассказал РИА Новости сотрудник фирмы "Экспрестехсервис". Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
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фрязино, российская электроника, крупный пожар во фрязино, происшествия
Фрязино, Российская электроника, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия
Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК

Арендатор: здание во Фрязино переходило от одной УК к другой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сотрудник компании "Экспрестехсервис", арендующей помещение в горящем во Фрязино здании, рассказал РИА Новости, что до пожара оно было в приемлемом состоянии, однако сейчас здание переходит от одной управляющей компании к другой, поэтому тяжело сказать, кто именно им управляет.
"Наша фирма находится в этом здании. Подробностей не знаю, мы успели вовремя оттуда выйти, мы были внутри… Мы арендуем там помещение. Там сложная ситуация с арендодателем, здание управляется управляющей компанией, причем сейчас от одной оно переходит к другой, поэтому кто реально управляет зданием я вам не подскажу… здание в приемлемом состоянии было, там было очень много арендаторов и крупных, и мелких, теперь видимо не будет", - рассказал РИА Новости сотрудник фирмы "Экспрестехсервис".
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"
Вчера, 16:44
 
ФрязиноРоссийская электроникаКрупный пожар во ФрязиноПроисшествия
 
 
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