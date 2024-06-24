https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html

Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК

Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК - РИА Новости, 24.06.2024

Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК

Сотрудник компании "Экспрестехсервис", арендующей помещение в горящем во Фрязино здании, рассказал РИА Новости, что до пожара оно было в приемлемом состоянии,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:30

2024-06-24T21:30

2024-06-24T21:30

фрязино

российская электроника

крупный пожар во фрязино

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сотрудник компании "Экспрестехсервис", арендующей помещение в горящем во Фрязино здании, рассказал РИА Новости, что до пожара оно было в приемлемом состоянии, однако сейчас здание переходит от одной управляющей компании к другой, поэтому тяжело сказать, кто именно им управляет. "Наша фирма находится в этом здании. Подробностей не знаю, мы успели вовремя оттуда выйти, мы были внутри… Мы арендуем там помещение. Там сложная ситуация с арендодателем, здание управляется управляющей компанией, причем сейчас от одной оно переходит к другой, поэтому кто реально управляет зданием я вам не подскажу… здание в приемлемом состоянии было, там было очень много арендаторов и крупных, и мелких, теперь видимо не будет", - рассказал РИА Новости сотрудник фирмы "Экспрестехсервис". Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955109035.html

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фрязино, российская электроника, крупный пожар во фрязино, происшествия