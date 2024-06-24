https://ria.ru/20240624/fryazino-1955164104.html

Во Фрязино локализовали пожар

Во Фрязино локализовали пожар - РИА Новости, 24.06.2024

Во Фрязино локализовали пожар

Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:49

2024-06-24T19:49

2024-06-24T19:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фрязино

россия

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в здании на территории НИИ "Платан" в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек."В подмосковном Фрязино сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T19:49 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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