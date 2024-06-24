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Во Фрязино локализовали пожар
Во Фрязино локализовали пожар - РИА Новости, 24.06.2024
Во Фрязино локализовали пожар
Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:49
2024-06-24T19:49
2024-06-24T19:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фрязино
россия
происшествия
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в здании на территории НИИ "Платан" в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек."В подмосковном Фрязино сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T19:49
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фрязино, россия, происшествия, крупный пожар во фрязино, видео
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Фрязино, Россия, Происшествия, Крупный пожар во Фрязино
Во Фрязино локализовали пожар
МЧС: во Фрязино локализовали пожар