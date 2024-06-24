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Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.06.2024
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19:01 24.06.2024 (обновлено: 19:05 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955152401.html
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.06.2024
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:01
2024-06-24T19:05
происшествия
фрязино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее площадь пожара составляла 4500 квадратных метров. "Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в тушении задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
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происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров

МЧС: площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее площадь пожара составляла 4500 квадратных метров.
"Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в тушении задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.
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Вчера, 18:08
 
ПроисшествияФрязиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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