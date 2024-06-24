https://ria.ru/20240624/fryazino-1955152401.html
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.06.2024
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:01
2024-06-24T19:01
2024-06-24T19:05
происшествия
фрязино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955145462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d07e59119db8d86905f4c51b46a9e11.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее площадь пожара составляла 4500 квадратных метров. "Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в тушении задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133295.html
фрязино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955145462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86e8b7b75ab6ed3db91ee153c2738966.jpg
Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-24T19:01
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
МЧС: площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров