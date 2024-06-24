https://ria.ru/20240624/fryazino-1955152401.html

Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров

Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.06.2024

Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров

Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:01

2024-06-24T19:01

2024-06-24T19:05

происшествия

фрязино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее площадь пожара составляла 4500 квадратных метров. "Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в тушении задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133295.html

фрязино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-24T19:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино