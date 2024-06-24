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Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 24.06.2024
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17:53 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/forum-1955129466.html
Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"
Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 24.06.2024
Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" выразил уверенность, что... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:53
2024-06-24T17:53
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" выразил уверенность, что результаты форума станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Символично, что тульская земля, которая издавна славится своими крепкими традициями оружейного дела, рабочими династиями, настоящими мастерами, талантливыми созидателями и "самородками", уже третий год подряд служит местом проведения ваших встреч", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что форум собирает руководителей и специалистов крупнейших индустриальных корпораций, оборонных, машиностроительных предприятий, учёных, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов, а также привлекает молодёжь к решению актуальных технических задач, открывает им перспективы для применения знаний и творческих сил, вдохновляет на неординарные и прорывные идеи. По мнению президента, форум также способствует популяризации инженерных и рабочих профессий, которые особенно востребованы в настоящее время, "когда Россия реализует масштабные планы наращивания своего производственного потенциала на качественно новом технологическом уровне". "Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом", - подчеркнул российский лидер. Он также пожелал участникам плодотворной работы и содержательного общения.
https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"

Путин: итоги форума "Инженеры будущего" станут вкладом в развитие промышленности

© iStock.com / AleksandarGeorgievСтудены работают над проектом
Студены работают над проектом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / AleksandarGeorgiev
Студены работают над проектом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" выразил уверенность, что результаты форума станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Символично, что тульская земля, которая издавна славится своими крепкими традициями оружейного дела, рабочими династиями, настоящими мастерами, талантливыми созидателями и "самородками", уже третий год подряд служит местом проведения ваших встреч", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что форум собирает руководителей и специалистов крупнейших индустриальных корпораций, оборонных, машиностроительных предприятий, учёных, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов, а также привлекает молодёжь к решению актуальных технических задач, открывает им перспективы для применения знаний и творческих сил, вдохновляет на неординарные и прорывные идеи. По мнению президента, форум также способствует популяризации инженерных и рабочих профессий, которые особенно востребованы в настоящее время, "когда Россия реализует масштабные планы наращивания своего производственного потенциала на качественно новом технологическом уровне".
"Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом", - подчеркнул российский лидер.
Он также пожелал участникам плодотворной работы и содержательного общения.
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