https://ria.ru/20240624/forum-1955129466.html

Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"

Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего" - РИА Новости, 24.06.2024

Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" выразил уверенность, что... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:53

2024-06-24T17:53

2024-06-24T17:53

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951885752_0:133:3068:1859_1920x0_80_0_0_d68d486611f99f407f91b8e8ce05534f.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" выразил уверенность, что результаты форума станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Символично, что тульская земля, которая издавна славится своими крепкими традициями оружейного дела, рабочими династиями, настоящими мастерами, талантливыми созидателями и "самородками", уже третий год подряд служит местом проведения ваших встреч", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что форум собирает руководителей и специалистов крупнейших индустриальных корпораций, оборонных, машиностроительных предприятий, учёных, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов, а также привлекает молодёжь к решению актуальных технических задач, открывает им перспективы для применения знаний и творческих сил, вдохновляет на неординарные и прорывные идеи. По мнению президента, форум также способствует популяризации инженерных и рабочих профессий, которые особенно востребованы в настоящее время, "когда Россия реализует масштабные планы наращивания своего производственного потенциала на качественно новом технологическом уровне". "Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом", - подчеркнул российский лидер. Он также пожелал участникам плодотворной работы и содержательного общения.

https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество