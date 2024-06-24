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Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены после 30 июня - РИА Новости, 24.06.2024
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19:59 24.06.2024 (обновлено: 22:20 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/finlyandiya-1955165728.html
Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены после 30 июня
Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены после 30 июня - РИА Новости, 24.06.2024
Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены после 30 июня
Власти Финляндии начнут процедуру экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, сообщила глава МИД страны Элина... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:59
2024-06-24T22:20
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Финляндии начнут процедуру экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, сообщила глава МИД страны Элина Валтонен в соцсети X."Сделка должна быть завершена до 30 июня. &lt;...&gt; Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества", — написала она.По словам чиновницы, МИД и Минюст подготовят для этого необходимый закон.Валтонен также уточнила, что Министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких документов, подтверждающих продажу акций. Ситуация с ареной Helsinki HallВ апреле 2022-го судебные приставы заморозили право владения ареной Helsinki Hall из-за того, что ее российские владельцы оказались в санкционных списках ЕС. В мае прошлого года в Хельсинки стали обсуждать возможность конфискации объекта, а в декабре стало известно, что россияне могут продать его согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом ограничительных мер Евросоюза.Ожидалось, что сделка о добровольной продаже состоится 28 февраля, но ее отложили на неопределенное время. Недавно власти финской столицы заявили, что намерены принудительно выкупить арену. Как писала газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники, такая спешка связана с тем, что 30 июня истекает срок действия исключения, которое ЕС предоставил российским владельцам для продажи.Что касается возможной экспроприации Helsinki Hall, то, по данным издания, законных оснований для этого недостаточно, к такому выводу пришли финские юристы.Как указывала представитель администрации Хельсинки Юкки-Пекки Уюлы, власти обновили предложение о покупке арены, но вероятность сделки снижается.Если россияне все-таки воздержатся от продажи объекта, то он останется в их собственности еще как минимум год или два, резюмировало СМИ.
https://ria.ru/20240517/finlyandiya-1946669163.html
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в мире, финляндия, россия, сша, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз, политика, хельсинки
В мире, Финляндия, Россия, США, Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко, Евросоюз, Политика, Хельсинки
Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены после 30 июня

Финляндия начнет экспроприацию у россиян арены Helsinki Hall после 30 июня

CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022Вид на арену Helsinki Hall
Вид на арену Helsinki Hall - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022
Вид на арену Helsinki Hall. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Финляндии начнут процедуру экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, сообщила глава МИД страны Элина Валтонен в соцсети X.
"Сделка должна быть завершена до 30 июня. <...> Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества", — написала она.
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По словам чиновницы, МИД и Минюст подготовят для этого необходимый закон.
Валтонен также уточнила, что Министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких документов, подтверждающих продажу акций.

Ситуация с ареной Helsinki Hall

В апреле 2022-го судебные приставы заморозили право владения ареной Helsinki Hall из-за того, что ее российские владельцы оказались в санкционных списках ЕС. В мае прошлого года в Хельсинки стали обсуждать возможность конфискации объекта, а в декабре стало известно, что россияне могут продать его согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом ограничительных мер Евросоюза.
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Как утверждают местные СМИ, основные владельцы Helsinki Hall — российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

Ожидалось, что сделка о добровольной продаже состоится 28 февраля, но ее отложили на неопределенное время. Недавно власти финской столицы заявили, что намерены принудительно выкупить арену.
Как писала газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники, такая спешка связана с тем, что 30 июня истекает срок действия исключения, которое ЕС предоставил российским владельцам для продажи.
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Что касается возможной экспроприации Helsinki Hall, то, по данным издания, законных оснований для этого недостаточно, к такому выводу пришли финские юристы.
Как указывала представитель администрации Хельсинки Юкки-Пекки Уюлы, власти обновили предложение о покупке арены, но вероятность сделки снижается.
Если россияне все-таки воздержатся от продажи объекта, то он останется в их собственности еще как минимум год или два, резюмировало СМИ.
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