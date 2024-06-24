https://ria.ru/20240624/evropa-1955034813.html

Высокий уровень жизни в Европе может оказаться под угрозой, пишут СМИ

Высокий уровень жизни в Европе может оказаться под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Высокий уровень жизни в Европе может оказаться под угрозой, пишут СМИ

Высокий уровень жизни в странах Европы может оказаться под угрозой, если власти не будут принимать больше мер для поддержания уровня благосостояния на фоне ряда РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:43

2024-06-24T12:43

2024-06-24T12:43

в мире

евросоюз

европейский центральный банк

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Высокий уровень жизни в странах Европы может оказаться под угрозой, если власти не будут принимать больше мер для поддержания уровня благосостояния на фоне ряда различных рисков, говорится в материале агентства Блумберг. "Высокий уровень жизни (в Европе – ред.) по праву ценится и помогает объяснить, почему она привлекает более половины всех международных туристов в мире. Но эти с таким трудом завоеванные достижения находятся под угрозой, если политики не сделают больше для повышения производительности и поддержания благосостояния", - говорится в статье. Отмечается, что ВВП на душу населения в 2022 году в США был в среднем на 30% выше, чем в еврозоне и Великобритании. Хотя уровень благосостояния в Штатах выше, некоторые аспекты жизни в Европе оказываются лучше: более длинные оплачиваемые отпуска, более низкий уровень преступлений с применением огнестрельного оружия и доступность пеших прогулок в городах, и эти факторы в целом способствуют увеличению продолжительности жизни, говорится в статье. Так, средняя продолжительность жизни в ЕС оценивается в 81,5 года против почти 77,5 года в США. Но в последнее время страны Европы стали беспокоить значительные различия в экономическом росте и технологической конкурентоспособности с США, сообщается в материале. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022 году работники в США в среднем работали больше часов, чем в большинстве стран Европы, включая Германию, Францию, Великобританию и Италию. "В условиях, когда численность трудоспособного населения Европы будет сокращаться из-за неблагоприятной демографической ситуации, эти недостатки затруднят поддержание щедрых систем социального обеспечения и государственных пенсий, а также восстановление обороноспособности континента", - говорится в статье. Также агентство цитирует бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отмечал лидирующее положение США в сфере информационных технологий. "Более 70% основополагающих ИИ-моделей разрабатываются в США, и всего на три американские компании приходится 65% мирового рынка "облачных" вычислений", - говорил Драги. Кроме того, помимо сравнительно высоких затрат на энергоносители в Европе, главной проблемой остается слабый рост производительности, также предупредил он.

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, европейский центральный банк