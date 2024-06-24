Рейтинг@Mail.ru
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/evakuatsiya-1955168106.html
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2024
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области
ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает в понедельник российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:12
2024-06-24T20:12
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_0:173:2978:1848_1920x0_80_0_0_85aadff725a9ede882b0089e574e80ec.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает в понедельник российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале. "Вооружённые Силы Российской Федерации эвакуировали ещё 14 мирных жителей из зоны боевых действий в Харьковской области", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что всех эвакуированных осмотрели медики, их обеспечили горячим питанием. По данным ВГА, люди находятся в пункте временного размещения.
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_de5b1abda42af8b5af8d778867474bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области

ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает в понедельник российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале.
"Вооружённые Силы Российской Федерации эвакуировали ещё 14 мирных жителей из зоны боевых действий в Харьковской области", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что всех эвакуированных осмотрели медики, их обеспечили горячим питанием. По данным ВГА, люди находятся в пункте временного размещения.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
Вчера, 20:07
 
В миреХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала