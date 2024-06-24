https://ria.ru/20240624/evakuatsiya-1955168106.html
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2024
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области
ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает в понедельник российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:12
2024-06-24T20:12
2024-06-24T20:12
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает в понедельник российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале. "Вооружённые Силы Российской Федерации эвакуировали ещё 14 мирных жителей из зоны боевых действий в Харьковской области", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что всех эвакуированных осмотрели медики, их обеспечили горячим питанием. По данным ВГА, люди находятся в пункте временного размещения.
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области
ВС РФ эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий