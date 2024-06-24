https://ria.ru/20240624/elektrichestvo-1954962282.html

Более 1,1 тысячи остановочных павильонов в Москве обеспечат электричеством

Более 1,1 тысячи остановочных павильонов в Москве обеспечат электричеством - РИА Новости, 24.06.2024

Более 1,1 тысячи остановочных павильонов в Москве обеспечат электричеством

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат в этом году надежное энергоснабжение более 1,1 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:09

2024-06-24T09:09

2024-06-24T09:09

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат в этом году надежное энергоснабжение более 1,1 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям более 900 таких объектов. В этом году в общей сложности обеспечим электричеством свыше 1,1 тысячи остановочных павильонов для наземного транспорта, почти треть работ уже выполнена", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте проводится полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения приборов учета. "У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.

https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html

https://ria.ru/20240623/moskva-1954842482.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва