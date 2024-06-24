https://ria.ru/20240624/efimov-1954997722.html
Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов
Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов - РИА Новости, 24.06.2024
Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов
В Москве в январе-мае сдали в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:07
2024-06-24T14:07
2024-06-24T14:07
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg
МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. В Москве в январе-мае сдали в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, две школы более чем на 2 тысячи мест, семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре – культурно-просветительских. При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В частности, указывается в сообщении, в мае сдали детсад на 350 мест в ЖК "Переделкино Ближнее" на улице Василия Аксенова. Образовательный комплекс на 925 мест – 800 школьных и 125 дошкольных – ввели в ЖК "Остров" на улице Нижние Мнёвники.Всего за пять месяцев в Москве завершили строительство 12 детсадов: 11 построили частные инвесторы, один на 350 мест возвели на Фитарёвской улице за столичной адресной инвестпрограммы.Общая площадь сданных с начала года 2024 года – более 200 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240624/efimov-1954892543.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_966bbcb4b16e5729def149a253023afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. В Москве в январе-мае сдали в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, две школы более чем на 2 тысячи мест, семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре – культурно-просветительских. При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В частности, указывается в сообщении, в мае сдали детсад на 350 мест в ЖК "Переделкино Ближнее" на улице Василия Аксенова
. Образовательный комплекс на 925 мест – 800 школьных и 125 дошкольных – ввели в ЖК "Остров" на улице Нижние Мнёвники.
Всего за пять месяцев в Москве завершили строительство 12 детсадов: 11 построили частные инвесторы, один на 350 мест возвели на Фитарёвской улице за столичной адресной инвестпрограммы.
Общая площадь сданных с начала года 2024 года – более 200 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.