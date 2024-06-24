https://ria.ru/20240624/efimov-1954997722.html

Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов

Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов - РИА Новости, 24.06.2024

Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов

В Москве в январе-мае сдали в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:07

2024-06-24T14:07

2024-06-24T14:07

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. В Москве в январе-мае сдали в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, две школы более чем на 2 тысячи мест, семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре – культурно-просветительских. При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В частности, указывается в сообщении, в мае сдали детсад на 350 мест в ЖК "Переделкино Ближнее" на улице Василия Аксенова. Образовательный комплекс на 925 мест – 800 школьных и 125 дошкольных – ввели в ЖК "Остров" на улице Нижние Мнёвники.Всего за пять месяцев в Москве завершили строительство 12 детсадов: 11 построили частные инвесторы, один на 350 мест возвели на Фитарёвской улице за столичной адресной инвестпрограммы.Общая площадь сданных с начала года 2024 года – более 200 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240624/efimov-1954892543.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)