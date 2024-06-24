https://ria.ru/20240624/efimov-1954892543.html

Ефимов: строительство станции Митьково МЦД-3 завершено почти на 90%

Ефимов: строительство станции Митьково МЦД-3 завершено почти на 90% - РИА Новости, 24.06.2024

Ефимов: строительство станции Митьково МЦД-3 завершено почти на 90%

Строительство станции "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) завершено почти на 90%, при этом полностью выполнены работы по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. Строительство станции "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) завершено почти на 90%, при этом полностью выполнены работы по устройству островной пассажирской платформы и возведению вестибюля, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сегодня общая готовность объекта площадью 4,8 тысячи квадратных метров почти 90%. Завершить все работы планируется в текущем году. Сейчас ведется отделка наземной части пассажирского вестибюля", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Ефимов отметил, что открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельский.В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на всю длину платформы построен навес, а для прохода на станцию пассажиры смогут воспользоваться эскалатором, лифтом или лестницей.В пресс-релизе уточняется, что "Митьково" станет 39-й станцией третьего диаметра и еще одним московским городским вокзалом.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов обратил внимание, что город продолжаетинтеграцию новых московских городских вокзалов в систему единого транспортного каркаса. "Для удобства пассажиров организуем удобную и быструю пересадку с МЦД "Митьково" на трамваи. Она составит около 2 минут. Планируем, что в 2024 году "Митьково" D3 будут пользоваться 6,6 тысяч пассажиров в сутки", – сказал он.В Москве уже выполнена часть работ в рамках развития МЦД-3, в том числе завершена реконструкция московского городского вокзала Зеленоград-Крюково и его интеграция с Панфиловским проспектом, а также реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Ховрино.

https://ria.ru/20240623/efimov-1954756823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы