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Ефимов: на юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ - РИА Новости, 24.06.2024
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09:07 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/efimov-1954891986.html
Ефимов: на юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
Ефимов: на юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ - РИА Новости, 24.06.2024
Ефимов: на юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
В московском районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить индустриальный квартал на месте... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:07
2024-06-24T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. В московском районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить индустриальный квартал на месте неэффективно используемого участка площадью 1,4 гектара, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, благодаря реорганизации на территории появятся современные производства и общественно-деловые объекты. "Инвестиции в развитие площадки оцениваются примерно в 4,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 249 миллионов рублей. В результате будет создано почти 650 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Участок расположен недалеко от Каширского шоссе и Юго-Восточной хорды, следует из пресс-релиза. В сообщении уточняется, что в настоящее время его территорию занимают неэффективная торгово-складская база и автостоянка.На участке планируют построить около 32 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Так, наряду с промышленными объектами здесь размесят офисы, магазины, кафе, рестораны и спортивные комплексы. Проект также предусматривает строительство технопарков, территорию благоустроят", – сообщил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240620/efimov-1954114014.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. В московском районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить индустриальный квартал на месте неэффективно используемого участка площадью 1,4 гектара, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, благодаря реорганизации на территории появятся современные производства и общественно-деловые объекты. "Инвестиции в развитие площадки оцениваются примерно в 4,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 249 миллионов рублей. В результате будет создано почти 650 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли
20 июня, 14:06
Участок расположен недалеко от Каширского шоссе и Юго-Восточной хорды, следует из пресс-релиза. В сообщении уточняется, что в настоящее время его территорию занимают неэффективная торгово-складская база и автостоянка.
На участке планируют построить около 32 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Так, наряду с промышленными объектами здесь размесят офисы, магазины, кафе, рестораны и спортивные комплексы. Проект также предусматривает строительство технопарков, территорию благоустроят", – сообщил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ
Вчера, 12:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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