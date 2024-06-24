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В Магаданской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2024
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11:56 24.06.2024 (обновлено: 12:03 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dtp-1955012865.html
В Магаданской области два человека погибли в ДТП
В Магаданской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2024
В Магаданской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:56
2024-06-24T12:03
происшествия
авто
магадан
россия
магаданская область
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МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. "Сотрудниками дорожно-патрульной службы предварительно установлено, что неустановленный водитель автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено, и совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ" под управлением 33-летнего водителя. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля "ГАЗ" с травмами доставлен в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Авто, Магадан, Россия, Магаданская область
В Магаданской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом

© ГИБДД Магадан/TelegramМесто ДТП на 1998 километре федеральной автодороги "Колыма"
Место ДТП на 1998 километре федеральной автодороги Колыма
© ГИБДД Магадан/Telegram
Место ДТП на 1998 километре федеральной автодороги "Колыма"
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МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону.
"Сотрудниками дорожно-патрульной службы предварительно установлено, что неустановленный водитель автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено, и совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ" под управлением 33-летнего водителя. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля "ГАЗ" с травмами доставлен в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении.
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