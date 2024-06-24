https://ria.ru/20240624/dtp-1955012865.html
В Магаданской области два человека погибли в ДТП
В Магаданской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2024
В Магаданской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:56
2024-06-24T11:56
2024-06-24T12:03
происшествия
авто
магадан
россия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955014676_9:0:1200:670_1920x0_80_0_0_f69f4bf552b58e254da131a20ee4ed88.jpg
МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. "Сотрудниками дорожно-патрульной службы предварительно установлено, что неустановленный водитель автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено, и совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ" под управлением 33-летнего водителя. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля "ГАЗ" с травмами доставлен в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955014676_173:0:1066:670_1920x0_80_0_0_3f668df11c12a530544edd0a8361a0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Авто, Магадан, Россия, Магаданская область
В Магаданской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом