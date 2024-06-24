https://ria.ru/20240624/dtp-1955012865.html

В Магаданской области два человека погибли в ДТП

В Магаданской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2024

В Магаданской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:56

2024-06-24T11:56

2024-06-24T12:03

происшествия

авто

магадан

россия

магаданская область

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МАГАДАН, 24 июн - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает управление МВД России по региону. "Сотрудниками дорожно-патрульной службы предварительно установлено, что неустановленный водитель автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено, и совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ" под управлением 33-летнего водителя. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля "ГАЗ" с травмами доставлен в Магаданскую областную больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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россия

магаданская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, авто, магадан, россия, магаданская область